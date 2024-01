Vincenzo Italiano, archiviata la delusione per la Supercoppa, torna a concentrarsi sul campionato e sulla gara con l'Inter. Raccogliendo in merito due buone notizie: sia Nico Gonzalez che Dodò sono tornati ad allenarsi con il gruppo al Viola Park. Il Corriere dello Sport-Stadio spiega che entrambi possono dichiararsi recuperati, anche se per la partita di domenica è più facile che l'argentino ex Stoccarda possa usufruire di uno spazio in campo, magari a gara in corso.