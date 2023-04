L'Empoli tornerà ad allenarsi domani per preparare il match di campionato contro l'Inter in programma domenica alle 12.30. L'appuntamento è per le ore 15 al Sussidiario. Gli azzurri proseguiranno poi la preparazione mercoledì e giovedì, sempre alla stessa ora, per poi allenarsi venerdì e sabato mattina a partire dalle 11: queste ultime due sedute saranno a porte chiuse.