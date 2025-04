Il Cagliari torna subito al lavoro in vista dell'Inter dopo il pareggio del Castellani contro l'Empoli. Oggi i rossoblu squadra sono stati divisi in due gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati ieri contro i toscani hanno svolto una seduta di scarico. Diverso il programma per tutti gli altri: esercizi di forza in palestra, poi in campo esercitazioni tecniche ed una serie di partitelle giocate su spazi ridotti. Domani, martedì 8 aprile, è prevista una seduta di allenamento pomeridiana.