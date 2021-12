Qui Cagliari – Nandez quasi out: Mazzarri rispolvera il 4-4-2?

L'uruguaiano rischia seriamente di saltare l'incrocio con l'Inter, il suo grande obiettivo di carriera

Salvo recuperi clamorosi, Mazzarri contro l'Inter dovrà rinunciare a Nandez per il fastidio ai flessori della coscia destra che non gli sta permettendo di allenarsi in questi giorni. "Il riposo e le terapie alle quali il centrocampista sudamericano si è sottoposto anche ieri, mentre il resto del gruppo svolgeva una normale seduta di lavoro, non fanno certo ben sperare - spiega il Corriere dello Sport -. Nandez, però, ha il solito asso nella manica e, dopo aver abituato compagni e tifosi ad altri recuperi in extremis, cercherà anche questa volta di non perdere il tanto atteso appuntamento. Una vetrina prestigiosa quella del Meazza per un giocatore che aspetta di avere la chance giusta per fare il salto di qualità che il Cagliari al momento non è in grado di garantirgli". Senza l'uruguaiano, Mazzarri potrebbe rispolverare il 4-4-2 con Marin-Grassi in mezzo e le catene laterali formate da Zappa e Bellanova a destra e con la coppia Lykogiannis-Dalbert sulla corsia mancina.