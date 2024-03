Lewis Ferguson compare regolarmente nella lista dei convocati diramata da Thiago Motta per Bologna-Inter, in programma domani sera allo stadio Dall'Ara (fischio d'inizio ore 18). Lo scozzese, non al meglio della condizione, è dunque disponibile, poi bisognerà capire se partirà o meno dal 1'. Tra i rossoblu, come noto, mancherà Jesper Karlsson, finito ko in allenamento per trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo terrà ai box per 3-4 settimane. L'elenco completo:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch;

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski;

Attaccanti: Castro, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.