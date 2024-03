In casa Bologna, nelle ultime ore, c'è un po' di apprensione per Ferguson. Come riferisce il Corsport, lo scozzese non al meglio della condizione fisica, ma dovrebbe farcela per domani. Le alternative a Motta, comunque, non mancherebbero: Aebischer, El Azzouzi o Moro sarebbero pronti a subentrare.

Ampia scelta per il tecnico dei rossoblu che, a parte Soumaoro e Karlsson, avrà tutti a disposizione. Ieri provati Ndoye e Orsolini ai fianchi di Zirkzee nel tridente offensivo.



PROBABILE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Zirkzee.

