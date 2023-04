Non solo il danese Alexander Bah: Roger Schmidt, tecnico del Benfica, rischia di perdere per il match contro l'Inter di martedì anche un'altra pedina importante: il terzino Alejandro Grimaldo, infatti, è uscito piuttosto acciaccato dalla supersfida contro il Porto e la sua presenza per l'andata dei quarti di finale del Da Luz è in forte dubbio.