C'è moderato ottimismo in casa Atalanta relativamente al recupero di Giorgio Scalvini in vista della gara con l'Inter, in programma domani sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Il jolly nerazzurro convive da qualche giorno con una fastidiosa lombalgia che gli ha impedito di giocare il secondo tempo di Empoli lunedì scorso, ma per Gian Piero Gasperini non è escluso un suo rientro tra i convocati: "Ieri (giovedì, ndr) stava molto meglio, ma dobbiamo valutare. Oggi o domani vediamo se può rientrare. Direi che è 60%-40%".