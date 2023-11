Allenamento (a porte chiuse) nel pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per l'Atalanta. I bergamaschi, reduci dal comodo successo di Empoli nell'ultimo turno di campionato, continuano la preparazione in vista della partita con l'Inter, in programma sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e valida per l'11ª giornata di Serie A. Domani, venerdì 3 novembre, i lavori proseguiranno con un'altra seduta pomeridiana, sempre a porte chiuse.