E' decisamente positivo il bilancio tracciato da Luis Enrique, tecnico del PSG, rispetto alla tournée asiatica che si è conclusa oggi con un 3-0 ai coreani del Jenobuk Motors a due giorni dalla rimonta subita per mano dell'Inter: "Devo dire che è stato un piacere essere in Giappone e in Corea, siamo stati accolti molto calorosamente, saremo felici di tornare in futuro - le parole dello spagnolo a PSG TV -. Penso che la squadra stia soddisfacendo le nostre aspettative. Certo, penso che certi risultati potevano essere migliori, ma mi piace il messaggio che mi stanno mandando i miei giocatori e sono contento.

Non vedo l'ora di vedere il Parco dei Principi come allenatore del PSG e di conoscere i nostri tifosi. Sono sicuro che ci divertiremo in questa stagione".