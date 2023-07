Dopo il pari con l'Al Nassr, la sconfitta per certi versi clamorosa contro il Cerezo Osaka: non è iniziata nel migliore dei modi la tournée giapponese del Paris Saint-Germain, che martedì conclude la sua esperienza nel Paese del Sol Levante affrontando l'Inter a Tokyo. Parlando ai canali ufficiali del club transalpino, il tecnico Luis Enrique non fa troppi drammi per il ko di oggi: "Sapevamo che ci sarebbe stata un'evidente differenza di forma fisica tra le due squadre. È un peccato perché abbiamo avuto l'opportunità di vincere questa partita. Ma siamo responsabili dei 5 gol della partita di stasera. Sono pienamente convinto che per giocare un buon calcio serva una struttura di gioco che dia più possibilità di mantenere il possesso palla.

Ma anche i giocatori devono prendere decisioni. Mi è piaciuta la mobilità della nostra squadra, i cambi di posizione, il ritmo del gioco. Mi è piaciuto il gioco della squadra, non il risultato o gli errori difensivi ovviamente. Ma stasera ci sono più aspetti positivi che negativi".