Provedel a DAZN: “Troppi gol subiti? Dobbiamo lavorare di più”

Le parole del portiere ligure nel pre partita della sfida di San Siro

Nel pre partita di Inter-Spezia , Provedel si è concesso ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di San Siro, valida per il turno infrasettimanale di Serie A.

Siete la squadra che ha preso più gol in campionato, è questo l'aspetto da migliorare?

"Va sicuramente migliorato, parlano i fatti. Stiamo lavorando per quello, se non ci siamo ancora riusciti significa che dobbiamo lavorare di più per migliorare questo aspetto".