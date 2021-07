Inter-Pro Vercelli, Scienza: “Buonissimo primo tempo, potevamo subire meno gol”

Il tecnico dei piemontesi dopo l'allenamento congiunto della Pinetina: "Abbiamo tenuto testa all'Inter"

"Per quanto riguarda la prestazione, oggi ho visto un primo tempo veramente buono con pochissime occasioni concesse e, anzi, qualche situazione che potevamo gestire un po' meglio". Lo ha detto Giuseppe Scienza , allenatore della Pro Vercelli, a margine dell'allenamento congiunto con l'Inter andato in scena alla Pinetina quest'oggi.

"Nella ripresa siamo calati fisicamente, l'avevo messo in preventivo - dice dopo il 4-0 finale in favore dei nerazzurri -. Una buonissima amichevole con degli spunti notevoli di cui tenere conto. Ci sono tante cose da sistemare, soprattutto dopo la riconquista di palla. Oggi potevamo finire con pochi gol subiti, alcuni potevamo evitarli. Errori che non mi fanno paura perché sono tutte cose che si possono sistemare. Abbiamo tenuto testa all'Inter".