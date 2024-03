Dopo il roboante 6-1 col quale ha mandato al tappeto la Fiorentina a domicilio, la Roma Under 19 si è ulteriormente avvicinata all'Inter di Cristian Chivu in vetta alla classifica del campionato Primavera, in vista della sfida incrociata di sabato. Il tecnico giallorosso Federico Guidi, intervistato dai media ufficiali del club, preferisce però pensare al messaggio mandato alla squadra stessa che al campionato: "La squadra ha superato un momento di difficoltà, e lo sta facendo giocando molto bene. La differenza, rispetto alla prestazione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, è stata che abbiamo finalizzato le tantissime occasioni create. La squadra ormai sta giocando e si sta esprimendo veramente ad altissimo livello, tanti di loro sono migliorati e il miglioramento nasce non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche mentale, perché, dopo la caduta contro il Monza in casa, la squadra ha capito qual è la strada da percorrere con grande continuità, e crede in quello che fa: si stanno allenando benissimo e queste prestazioni sono figlie del lavoro che svolgono durante la settimana".

Guidi arriva a sostenere: "Il risultato ci anche stretto, forse. Sembra una battuta, ma non lo è: abbiamo creato veramente un'infinità di occasioni e lo abbiamo fatto contro una squadra che - va rimarcato - era dal 16 dicembre che non perdeva una partita. Fare quindi sei gol al Viola Park non è da tutti. Ora non bisogna sedersi, ma continuare a spingere come stiamo facendo ultimamente".