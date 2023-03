Intervistato dai canali ufficiali del Porto, l'attaccante iraniano Mehdi Taremi commenta la vittoria contro l'Estoril con un pensiero anche alla partita di Champions League di martedì contro l'Inter: "Abbiamo giocato una buona partita, anche se con qualche errore, ma penso che la nostra vittoria sia legittima. Non possiamo essere sempre al top, ma penso che alla fine abbiamo vinto giustamente. Martedì prossimo abbiamo un'altra partita importante e spero che i nostri tifosi vengano in tanti al Dragão per sostenerci".