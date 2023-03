A pochi secondi dalla fine, avrebbe potuto gelare il sangue nelle vene dell'Inter con quel colpo di testa finito però sulla traversa, ultima speranza del Porto di arrivare ai supplementari andata in fumo anche se l'azione era viziata da un fischio di Szymon Marciniak . A fine gara, Marko Grujic rivolge un pensiero ai tifosi dei Dragoes : "Ci sono stati di grande supporto ed è stato bello vederli. Si sono resi conto che abbiamo dato tutto per vincere questa partita e hanno creato un'atmosfera fantastica. Siamo delusi di non aver regalato loro una gioia.

La mia traversa? È stato difficile vedere quella palla colpire il legno. Siamo delusi, abbiamo avuto più possesso palla e più occasioni e non posso credere che non siamo riusciti a segnare contro l'Inter. Sapevamo che era una partita in cui dovevamo segnare e ci abbiamo provato, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo potevamo chiaramente segnare, perché ne abbiamo avuto l'opportunità".