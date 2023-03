Riconoscimento importante per Diogo Costa, portiere del Porto, che per il quinto mese consecutivo si aggiudica il premio di miglior portiere del campionato portoghese: dopo aver battuto la concorrenza a ottobre, novembre, dicembre e gennaio, il numero 99 dei Dragoes si prende la palma anche per il mese di febbraio con il 22,22% delle preferenze. Diogo Costa ha superato Bruno Varela (15,87%) e Odisseas Vlachodimos del Benfica (15,56%).