Non l'ha presa affatto bene questa umiliazione il tecnico del Milan Stefano Pioli, che ai microfoni della RAI ha risposto in modo stizzito al giornalista che gli ha chiesto se volesse chiedere scusa ai tifosi: "Non sono d'accordo, secondo te volevamo prendere cinque gol? Siamo dispiaciuti, tu voltati e guarda cosa vuoi...", ha concluso, nervosamente, l'intervista.