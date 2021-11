Milan, Pioli a DAZN: “Bicchiere mezzo pieno, l’Inter è la più forte”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo il pari di San Siro

Nel post partita di Milan-Inter , Stefano Pioli si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare l'1-1 maturato a San Siro: "Bicchiere mezzo pieno, la partita è stata difficile. La squadra ha messo in campo tutto, abbiamo sofferto ad inizio secondo tempo poi siamo usciti bene. La prestazione è stata ottima contro una squadra ottima, ma siamo stati anche noi ottimi".

Quanto vi è servito l'ultimo derby per crescere?

"Noi abbiamo approfittato di tutte le nostre tappe per portare a casa qualcosa, ora giochiamo con più convinzione. L'Inter è tra le più forti, qualche difficoltà ci sta, ma l'importante è restare squadra. Abbiamo mantenuto le nostre idee".

L'unica pecca è non essere riusciti a coinvolgere Ibra nella prima parte di gara? Quanto è importante il recupero di Rebic?

"Potevamo cercare di più Zlatan, qualche volta ci potevamo appoggiare su di lui. Siamo stati comunque pericolosi e abbiamo combattuto pallone su pallone. Il recupero di Ante è importantissimo per noi, ha qualità importanti".

"Siamo stati molto coraggiosi sia in attacco che in difesa, accettando in ogni zona del campo i duelli. Abbiamo dimostrato ancora una volta la voglia di portare a casa un risultato positivo".