Intervistato da Sky a fine partita, Mattia Perin si è espresso anche sull'episodio dell'espulsione di Romelu Lukaku nel finale: "Il pareggio per noi è una delusione ma bisogna accettarlo. La partita è stata equilibrata, sappiamo che dobbiamo migliorare in alcune cose. la rissa finale non è stata bella da vedere, noi dobbiamo dare l'esempio anche se in certe partite l'adrenalina è a mille ed è difficile mantenere i nervi saldi. Lukaku? Esultare sotto la curva avversaria in generale è una mancanza di rispetto, probabilmente nessuno gliel'ha mai detto. Il parapiglia è scoppiato per questo".