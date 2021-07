Pergolettese, Lucchini: “Netto fuorigioco sull’1-0. Lì ci siamo demoralizzati”

Il tecnico della formazione cremasca: "Partita approcciata bene, dopo la prima rete la squadra non mi è piaciuta"

Stefano Lucchini , allenatore della Pergolettese, analizza le cose positive e negative viste nell'amichevole di ieri contro l'Inter ad Appiano Gentile per il sito ufficiale del club cremasco: "Come prima amichevole della stagione abbiamo affrontato un'Inter che, nella prima parte della partita, ha schierato in campo nove undicesimi che fanno parte della squadra titolare. Abbiamo approcciato bene la partita, soprattutto nei primi dieci - quindici minuti, dove la squadra è stata aggressiva e ha creato anche un paio di situazioni pericolose , con una conclusione a rete di Girelli su cui Samir Handanovic ha dovuto compiere una grande parata".

Lucchini individua il momento in cui è cambiato tutto: "Abbiamo subito la prima rete, probabilmente in netto fuorigioco, e da lì la squadra non mi è piaciuta. Non ha avuto quella reazione che mi aspettavo, si è un po' abbassata e si è demoralizzata: questo non deve succedere. Siamo stati una trentina di minuti con questo atteggiamento e l’Inter ci ha messo in difficoltà. Poi invece nel secondo tempo abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo disputato una frazione ordinata e siamo stati bravi a ripartire in un paio di occasioni che non abbiamo concretizzato"-