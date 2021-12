Pecini a DAZN: “Siamo convinti della scelta fatta con Thiago Motta”

Le parole del dirigente dello Spezia nel pre partita della sfida di San Siro

Nel pre partita di Inter-Spezia , il ds del club ligure Pecini si è concesso ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di San Siro, valida per il turno infrasettimanale di Serie A.

"Abbiamo tutta la rosa a disposizione, è giusto che i ragazzi riposino e poi il mister ha scelto la miglior squadra per affrontare l'Inter in questo momento - le sue parole -. Thiago Motta? Abbiamo intrapreso un percorso, siamo convinti della scelta fatta e del lavoro quotidiano. Finalmente da qualche giorno abbiamo la rosa al completo e si vedrà ora in campo".