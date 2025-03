Lautaro Valenti accoglie con favore il pareggio maturato al Bentegodi, dove Parma e Verona si sono divisi la posta in palio non andando oltre lo 0-0: "E' un punto guadagnato, ogni punto è sempre importante", ha spiegato in conferenza stampa il difensore argentino dei ducali. Prima di proiettarsi all'impegno in campionato di sabato prossimo, quando al 'Tardini' si presenterà l'Inter campione d'Italia: "Saremo pronti a una nuova battaglia", ha assicurato.