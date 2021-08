Parma, Buffon fuori dall’elenco dei convocati per l’amichevole con l’Inter

Sono 18 i giocatori gialloblu chiamati per sfidare i nerazzurri: assente l'ex portiere della Juventus

Non c'è il nome di Gianluigi Buffon nell'elenco dei convocati del tecnico del Parma Enzo Maresca per la partita di questa sera contro l'Inter. Questi sono i 18 giocatori in lista per l'amichevole di lusso del Tardini: Balogh, Bendyczak, Brunetta, Busi, Camara, Colombi, Cornelius, Diercxx, Gagliolo, D. Iacoponi, S. Iacoponi, Juric, Man, Osorio, Schiattarella, Sohm, Turk, Vazquez.