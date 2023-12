A margine dei sorteggi che oggi, a Nyon, hanno determinato il quadro degli spareggi di Youth League, da cui usciranno le ultime otto qualificate agli ottavi di finale della competizione, Sotiris Sylaidopoulos tecnico dell'Olympiacos, ha commentato così l'abbinamento con l'Inter Primavera: "Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui grazie alle nostre prestazioni - la premessa ai canali ufficiali del club greco -. Sappiamo che ora ogni gara è difficile e di alto livello, questo discorso vale anche per l'Inter, che ha una buona tradizione ed è prima nel suo campionato.

Per noi è una sfida enorme e vogliamo essere competitivi in ​​questa prova difficilissima come già successo nelle partite precedenti, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione e passare alla fase successiva".