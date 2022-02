Napoli, Zielinski: “Contenti di ritrovare Anguissa e Koulibaly contro l’Inter”

Il polacco: "Sarà un mese di febbraio molto importante, con tanti scontri diretti"

Domenica prossima comincerà un mese tosto per il Napoli che, tra gli altri impegni in calendario, incrocerà in Europa League il Barcellona e l'Inter in campionato. "Sarà un febbraio molto importante e bello perché ci sono tanti scontri diretti da affrontare - ha spiegato Piotr Zielinski a Radio Kiss Kiss Napoli -. Noi faremo di tutto per vincere più partite possibile in questi mesi, vogliamo accontentare i tifosi ma anche noi stessi".