Napoli, Spalletti: “Scudetto? L’Inter la squadra che ha più potenzialità”

Il tecnico partenopeo dopo la vittoria di Venezia: "Abbiamo una settimana per lavorare in maniera corretta"

Soddisfatto e sorridente dopo il quarto successo consecutivo del suo Napoli che si porta a -1 dall'Inter dopo la vittoria di Venezia, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti ora punta con decisione alla supersfida di sabato del Maradona proprio contro i nerazzurri, sua ex squadra. Parlando ai microfoni di DAZN, il tecnico di Certaldo parla così del prossimo match: "Quanta curiosità ho di giocare con l'Inter? Abbiamo una settimana per lavorare in maniera corretta, recuperando Koulibaly e Anguissa perché uno come Kalidou ha un valore anche dentro lo spogliatoio oltre che in campo con la sua forza. Poi cercheremo di fare allenare di più Adem Ounas e vedere come si svilupperà la questione di Hirving Lozano. Abbiamo bisogno di tutti per giocare tutte queste partiti".