Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare con i cronisti presenti la prima sconfitta in campionato subita da suoi per mano dell'Inter. Le sue dichiarazioni:

Sei uno dei più amati dal popolo nerazzurro, nonostante gli zero trofei: perché?

"Non lo so, se è così probabilmente è perché hanno visto l'impegno. Mi sono sempre impegnato, ho voluto moltissimo bene all'Inter, quell'anno ho vissuto per l'Inter come ora al Napoli. Penso dipenda da questo fatto, hanno capito la totale predisposizione di lavorare in maniera corretta anche se non si è vinto niente. Poi la qualificazione in Champions vale più di una Coppa Italia, basta chiedere alle società: guadagni terreno come posizionamento, andrebbe dato un riconoscimento a chi ci arriva".

Non abbiamo visto il solito Napoli, cosa non vi è riuscito?

"Siamo stati al di sotto di tutte quelle che sono le nostre qualità offensive. Possiamo fare di più, sia come reparto offensivo che come preparare il reparto offensivo alle giocate importanti. Alcune volte siamo arrivati bene al limite dell'area, ma non siamo riusciti a entrare con la giocata penetrante. Però la partita l'abbiamo fatta anche bene, abbiamo preso gol nella caratteristica dell'Inter che temevamo, loro sono bravi a dilatare il quinto in ampiezza".