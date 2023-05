Messo lo scudetto in tasca dopo l'1-1 di Udine, il Napoli ora ha in testa un altro obiettivo per le ultime giornate di campionato: superare il record di 91 punti fatto da Maurizio Sarri. Per centrarlo serviranno tre vittorie nelle ultime quattro uscite, una spinta extra per chiudere alla grande, come ammesso da Luciano Spalletti in conferenza: "E' una motivazione, bisogna giocarsi le partite, è lì che ritroviamo il nostro lavoro, l'affetto di tutti gli sportivi, ci saranno stadi pieni da tutte le parti con pezzi di cuore azzurro dove noi passeremo per cui bisogna far bene - le sue parole -. E' un passaggio difficile, nuovo, dobbiamo alternare festeggiamenti, come giusto che sia, ma anche giocare un buon calcio come giusto fare anche se abbiamo chiuso in anticipo questo discorso. Ho trovato perfetto quanto fatto con la Fiorentina dopo due notti di festeggiamenti, tutti si aspettavano una squadra più scarica".

Il Napoli giocherà a Monza domani, mentre domenica prossima ospiterà l'Inter: "Bisogna fare le cose correttamente, dare un po' di spazio a chi non ha giocato precedentemente. Ne scelgo 2-3 a partita, poi contro l'Inter si fa un ragionamento un po' diverso, è giusto così, e si arriva all'ultima. 2-3, non so: chi volete che giochi? (ride, ndr). Dall'inizio vi dico che gioca Bereszyński".