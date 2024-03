"È un'occasione per rifarci dalla delusione della Champions e per riavvicinarci al nostro obiettivo". Lo dice Giacomo Raspadori, raggiunto da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Napoli: "Abbiamo 10 finali, per raggiungere il nostro obiettivo già da oggi dobbiamo portare a casa una vittoria".