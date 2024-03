Due pesi e due misure tra gli arbitraggi in Italia e in Europa? A rispondere è Matteo Politano che a margine del ko incassato in casa del Barcellona, Un po' di differenza ci sta, proprio a livello di arbitraggio penso che si vede".

Questa partita iniezione di fiducia per il campionato?

"Nonostante la sconfitta dobbiamo continuare ad essere fiduciosi in noi stessi perché abbiamo le qualità per fare questa rincorsa in campionato".

Stagione fallimentare?

"Sicuramente per come eravamo partiti ci sono tanti rimpianti, però adesso l'obiettivo è cercare di tornare in Champions. Sennò sarà sicuramente una stagione brutta".

Il messaggio che lanci ai tifosi?

"I tifosi sono fantastici. Ci seguono dappertutto, ma anche in casa lo stadio è sempre pieno. Speriamo di regalargli queste 10 giornate fantastiche".