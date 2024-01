Raggiunto da SportMediaset prima del fischio d'inizio di Napoli-Inter, Matteo Politano inquadra così l'imminente finale di Supercoppa Italiana: "Sappiamo l'importantza della partita e che c'è un popolo che ci sostiene, dobbiamo cercare di dare il massimo per portare a casa il risultato. Inter favorita? Secondo me in una finale si parte 50 e 50, anche se loro stanno attraversando un buon momento e noi siamo in ripresa. Proveremo a metterli in difficoltà. Rigori? Meglio chiuderla prima del 90esimo".