Napoli, nuovo caso di Covid-19: positivo il difensore Alessandro Zanoli

Il giocatore, che aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato, rimarrà in isolamento

Ancora problemi legati al Covid-19 nella rosa del Napoli: come comunica il club partenopeo, dopo i tamponi effettuati dopo la mezzanotte è risultato positivo anche il difensore Alessandro Zanoli. Il giocatore, sottolinea il club, aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose. Zanoli resterà in isolamento mentre il resto dei componenti del gruppo squadra, tutti negativi, prenderà regolarmente parte alla partita contro l’Inter.