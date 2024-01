Tocca a Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, parlare davanti alle telecamere di SportMediaset prima della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "È un trofeo importante, ci teniamo tutti a fare nostra questa coppa. Se dovessimo vincerla ci darebbe una spinta emotiva per il campionato e per il doppio confronto in Champions con il Barcellona".

Sarri parlava di 35% di possibilità, voi?

"Siamo rimaneggiati, abbiamo avuto anche la defezione di Mario Rui che va in panchina per un problema di vesciche e abbiamo due giocatori in Coppa d'Africa come Anguissa e Osimhen, ma ha ragione Politano che parla di 50 e 50. Non ci si deve accontentare, bisogna cercare di portare a casa la partita".

Al posto di Mario Rui gioca Zerbin, è una mossa per il contropiede?

"È un giocatore di qualità tecnica e di gamba, ha forza e resistenza. Credo che la scelta sia stata fatta per non schiacciarsi troppo dietro. Poi è il mister che vede giornalmente i giocatori, ma è una sostituzione che condivido".

Dopo la Supercoppa andrà al Monza?

"Se dovesse andare in prestito sarebbe secco, ancora non è deciso e vedremo. Ora pensiamo a stesera e Zerbin sicuramente sarà un protagonista".