"Essere qui è una bella sensazione, la Supercoppa è una competizione importante. Dopo tanti anni in panchina non è che ho particolari emozioni, però è un orgoglio confrontarsi contro l'Inter, che è la squadra migliore in Italia. Mi fa molto piacere essere qua". Intervistato da Radio TV Serie A, Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha raccontato così i suoi sentimenti a poche ore dalla finalissima di Riyadh.

Contro la Fiorentina una grande prestazione di squadra, cosa chiede ai suoi ragazzi stasera?

"Io spero di poter ripetere una prestazione del genere, anche se abbiamo davanti una squadra che è in fiducia, contro la Lazio ho visto un'Inter molto forte. Sarà difficile, ma noi ci proveremo fino all'ultimo minuto".

Quanto sarà importante l'approccio?

"Quello è fondamentale, noi veniamo da una bellissima vittoria ma in campionato abbiamo sofferto qualche domenica fa. Dobbiamo ritrovare la fiducia nel gioco come succedeva nella passata stagione. Se facciamo bene, ritorna l'autostima".