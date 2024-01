"La Supercoppa è un trofeo importante, ce la giochiamo per quello che abbiamo fatto nella passata stagione. E' importante per i tifosi, per la società, siamo pronti. Ci troveremo di fronte una grandissima squadra, ce la giocheremo con tutte le nostre forze per vincere questo trofeo". Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, parlando a Radio TV Serie A della finalissima di stasera contro l'Inter.

Come si può battere questa Inter? Cosa avete imparato dal ko in campionato?

"In campionato fu una brutta sconfitta, insieme al mister abbiamo cercato di analizzare gli errori per cercare di non ripeterli. E' un trofeo, sarebbe importante vincerlo per tutti. Non capita tutti gli anni la possibilità di giocare una finale, questo il gruppo lo sa. Siamo pronti e motivati per affrontare una grandissima squadra".

L'esito della finale può condizionare il resto della vostra stagione?

"No, è una competizione a sé, ma vincendo un trofeo potremmo affrontare il campionato con maggior entusiasmo e autostima. Sarebbe importante riuscire a vincere".