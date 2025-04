A margine della vittoria conquistata a spese del Milan, che ha consentito al Napoli di rimanere a -3 punti all'Inter capolista, Giovanni Di Lorenzo ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del sogno scudetto: "Noi dobbiamo guardare a noi stessi, siamo lì - la premessa del capitano degli azzurri -. Mancano otto partite e dobbiamo restare attaccati, sperando magari in un passo falso dell’Inter. Pensiamo al nostro percorso, domenica era importante vincere contro un avversario di livello come il Milan. Loro hanno una rosa di qualità e non vanno sottovalutati, indipendentemente dalla classifica".