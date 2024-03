Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vuole la Champions League. Il patron dei partenopei non ammette che la squadra possa fallire l'obiettivo e per spronare ulteriormente la squadra di Francesco Calzona, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ha stanziato un nuovo bonus economico per i giocatori.

Dopo i 10 milioni di euro che aveva promesso per il Mondiale per Club, sfumati a seguito dell'eliminazione dagli ottavi di Champions League per mano del Barcellona, ecco che ADL quindi rilancia puntando su quello che ormai per i partenopei è rimasto l'ultimo, irrinunciabile obiettivo di una stagione grigia.