Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN soffermandosi sulla sconfitta contro il Como. Di seguito le sue parole, che evidenziano la battuta d'arresto. Cosa serve ai partenopei per reagire in vista dell'Inter? "È sicuramente una battuta d'arresto che fa male per come è arrivata, perché a livello mentale abbiamo mostrato delle crepe - ha affermato Conte -. I ragazzi penso che stiano dando veramente il massimo, però c'è bisogno poi di fare un percorso e dare il tempo di crescita, non solo da un punto di vista tecnico-tattico ma anche di mentalità".

Conte ha poi proseguito: "Poi noi stiamo giocando dall'inizio anno con questa pressione, che fortunatamente ce la siam portata da soli".

Proiezione sulla sfida all'Inter: "Adesso dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi, cercando di analizzare perché nella ripresa il Como ha avuto più cattiveria, vincendo più duelli rispetto a noi".