Francesco Calzona non si è nascosto alla vigilia di Barcellona-Napoli di Champions League, definendola senza giri di parole 'la partita più importante dell'anno'. Una definizione ovvia per quello che rappresenterebbe in chiave europea, con la seconda qualificazione ai quarti di finale di fila nella competizione, ma anche per quanta energia darebbe per il prosieguo del campionato: "E' fondamentale, la Champions resta uno degli obiettivi principali della nostra stagione. Dobbiamo trovare entusiasmo e certezze da sfruttare poi anche in campionato", ha spiegato il tecnico degli azzurri a Sky Sport. Per la cronaca, domenica 17 marzo è in programma Inter-Napoli a San Siro.