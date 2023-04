Non completa neanche la frase Nicolò Rovella, visibilmente emozionato nel raccontare il suo primo gol in Serie A, ancora oggi a distanza di oggi. "La dedica va sicuramente al presidente Berlusconi, lo aspettiamo presto" dice a Sportmediaset. "Speriamo di fargli un regalo anche sabato. Loro arriveranno sicuramente in forma e con la testa libera, l’Inter è una grande squadra e giocarci contro è sempre difficile" conclude a proposito della sfida di sabato prossimo tra la squadra di Inzaghi e il Monza.