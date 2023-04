Che idea di sei fatto dell'Inter? I tifosi devono preoccuparsi per la Champions?

"Sono contentissimo che le italiane stiano andando avanti in Europa, forse la Serie A non è poi così indietro rispetto agli altri campionati. Per quanto riguarda l'Inter, non sono preoccupato. Hanno giocato contro di noi a cavallo delle due sfide col Benfica, penso che con la forza dei talenti che hanno riusciranno ad andare avanti".