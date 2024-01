Il centrocampista del Monza Matteo Pessina analizza così ai microfoni di Sky Sport il match perso oggi per 5-1 contro l’Inter: “È sicuramente difficile parlare nei primi momenti dopo una partita del genere, difficile avere le idee chiare. Oggi è andata così, ci prendiamo questo due giorni per analizzare la partita. Martedì andremo insieme al mister ad analizzare gli errori e le cose positive della partita, ci sono stati diversi errori altrimenti non avremmo preso cinque gol.

Di fronte avevamo una squadra forte, faccio i complimenti all’Inter perché sono davvero forti, sanno uscire molto bene dalla pressione. Quanto a noi ci sono diversi punti su cui possiamo migliorare”, ha concluso.