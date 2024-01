È Matteo Pessina il giocatore del Monza chiamato davanti alle telecamere di Sky Sport per inquadrare l'imminente match contro l'Inter: "Dobbiamo capire che la classifica dell'andata con tre punti in più rispetto all'anno scorso può farci fare un salto di qualità. Oggi per noi è una prova di maturità".

Cosa serve oggi?

"Un po' di tutto, l'Inter è una squadra fortissima. Ha perso praticamente mai e ha fatto tanti punti, dobbiamo mettere tutto in campo. E serve anche leggerezza perché sono grandi sfide".