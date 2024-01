E' Matteo Pessina, capitano del Monza, ad anticipare i temi della sfida di stasera contro l'Inter in casa brianzola: "Quattro punti contro le big? Lo stimolo più grande è questo, però non abbiamo mai perso contro quello sotto di noi. Dobbiamo fare di più con le big, non è mai facile per nessuno. Abbiamo preparato bene la gara, sappiamo come metterli in difficoltà". le sue parole a DAZN.