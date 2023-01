"Domani voglio ventisei animali, uno stadio pieno, vorrei rivivere quanto accaduto contro la Juve. Percepisco entusiasmo, servirà atteggiamento mentale ottimo". Raffaele Palladino, tecnico della Monza, parla chiaro alla vigilia della sfida con l'Inter. Una squadra che inquadra in questi termini: "Credo sia in salute, ha messo in difficoltà il Napoli, dobbiamo essere consapevoli di stare affrontando una squadra di grande livello. Tuttavia anche noi siamo in un buon momento di forma e ce la giocheremo. Ho fatto fatica a trovare punti deboli, sono temibili da ogni punto di vista, cercheremo di metterli in difficoltà".