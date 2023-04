Il Monza 'ammazza' un'altra grande, uscendo vittoriosa da San Siro contro l'Inter grazie a un gol di Luca Caldirola. Impresa storica dei brianzoli che Raffaele Palladino, tecnico dei biancorossi, analizza anche in conferenza stampa:

Tu alla vigilia avevi usato la metafora di accelerare davanti alla curva.

"Avevo belle sensazioni questa settimana, faccio anche riunoni individuali e avevo il sentore che potevamo fare qualcosa di unico, storico e straordinario. I ragazzi hanno messo l'anima, abbiamo fatto una fase difensiva ordinata . E' stata una grande prestazione da squadra completa e matura, dedico la vittoria al dottor Galliani e al presidente Berlusconi".

Ti ha dato più gioia la vittoria a Torino con la Juve o quella di stasera?

"Non è facile rispondere, vorrei rispondere in maniera sincera: le vittorie sono tutte belle, non mi aspettavo di vincere ma avevo belle sensazioni. Questo successo entra nella storia e consolida la nostra salvezza. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato e i ragazzi per avermi fatto il regalo di compleanno".

Due parole per Di Gregorio e Caldirola, i due ex interisti. Sensi come sta?

"Stefano ha sentito un fastidio muscolare, speriamo si sia fermato in tempo. Mi spiace perché stava ritrovando la condizione. Per quanto riguarda gli altri due, per loro è una favola, probabilmente sono stati i migliori in campo. Ma tutti hanno fatto molto bene, citare qualcuno sarebbe riduttivo: la realtà di questa squadra è il gruppo".