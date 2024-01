Deluso ma non rassegnato Raffaele Palladino, allenatore del Monza, nel corso della conferenza stampa allo U Power Stadium dopo il pesante 1-5 contro l'Inter:

Lei ha ricevuto 2 espulsioni in 3 partite. Cos’è successo oggi?

"Non ho mai criticato gli arbitri, ho grande rispetto. Sono andato a chiudere spiegazioni al signor Volpi. Lui era un po’ nervoso e mi ha buttato fuori, ma io non ho detto nulla. Prossima volta staró zitto".

Inter così forte te l’aspettavi?

"Era la nostra speranza che fosse un po’ sotto tono. Complimenti, sono entrati con grande forza e mentalità, volevano vincere. Sono partiti forte. A me è piaciuto lo spirito del Monza. Sul 2-0 potevamo crollare invece magari senza Var la accorciavamo. Mi è dispiaciuto prendere tante ripartenze. Non dobbiamo fare drammi. Siamo primi in classifica della parte destra e il nostro scudetto è quello".

Perche non gioca Izzo?

"La settimana scorsa aveva un fastidio al ginocchio. Questa settimana è stato meglio. Oggi contavo di farlo entrare. Ma cambiando modulo e mettendo dentro Pablo Marì non è entrato".

Un Monza forse che doveva dare qualcosa di più?

"L’approccio è un aspetto che dipende da me. Andare sotto subito non è facile, soprattutto con grandi squadre come l’Inter. Nel primo tempo siamo stati timidi. Mi aspettavo di più, ma quando becchi gli avversari in giornata diventa difficile. Poche volte ho visto una squadra così forte e così attrezzata".

Cosa si porta di positivo? Cosa si può migliorare durante il mercato?"

"Non è tutto da buttare. La squadra non è mai calata. Non abbiamo mai perso l’identità, siamo rimasti in partita. Siamo stati un po’ sterili davanti. Porto tante cose a casa: la prestazione di Carboni, di Sorrentino...".

Chi vince lo scudetto?

"Non lo so, se la giocheranno Inter e Juve fino alla fine. Sono le due squadre più forti. L’Inter a livello di rosa è la più completa. Se approcciano sempre così le partite potranno vincere lo scudetto".

Riccardo Despali