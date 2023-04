"Questa gara è stata un mix di emozioni. Usciamo con rammarico, ma restare in vantaggio fino al 90' qui a Udine è un segnale positivo. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol su un errore di lettura. Il nostro merito è quello di essere rimasti in gara e aver fatto un grande secondo tempo, mettendo sotto l'Udinese. Dopo il vantaggio eravamo in completa gestione: non siamo stati cinici nelle ripartenze che abbiamo avuto, e il rigore finale l'avete visto tutti..." ha detto a Sky Sport Raffaele Palladino , allenatore del Monza, prossimo avversario dell'Inter, dopo il punto ottenuto alla Dacia Arena di Udine.

Ci spiega la sostituzione di Sensi? Stava facendo bene.

"Dovevo scegliere tra lui, Colpani e Valoti. Mi interessava anche la fase di non possesso, che Valoti fa molto bene. Non credo però che sia un problema di singoli: la squadra era in controllo nel secondo tempo, c'è rammarico perché avremmo meritato la vittoria. Ci tenevamo a regalare una gioia la presidente, ma so che è contento della partita: abbiamo giocato con cuore e testa. Noi allenatori cambiamo idea ogni minuto, in base a cosa vediamo ogni momento. Questo lavoro è meraviglioso, perché ti porta a immaginare una partita per tutta la settimana, ma poi diventano fondamentali le letture all'interno della gara. Dall'inizio del campionato la nostra forza sono stati i subentrati, che hanno grande mentalità. Mi è dispiaciuto non essere uscito con una vittoria da questo stadio, dopo una prova così nel secondo tempo".