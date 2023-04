Raffaele Palladino , tecnico del Monza, commenta a Sky il successo del Meazza sull'Inter. "Paritta incredibile, emozione indescrivibile. Venire qui e giocare contro questa Inter, che sta bene e che ci teneva a far bene, non era facile. Dopo il successo in Champions oggi avevano l'obiettivo di fare 3 punti, ma noi siamo stati molto attenti, equilbirati e bravi a sfruttare le ripartenze che abbiamo avuto. Vincere a San Siro è bellissimo, siamo entrati nella storia".

"Con Galliani parliamo spesso, ovviamente per lui non era una partita come le altre - ammette il tecnico del Monza -. Prima della partita faccio il discorso alla squadra, invece oggi ho voluto lo facesse lui e ci ha caricato davvero tanto. Vittoria dedicata a lui e al presidente Berlusconi. Sensi? Ha sentito un leggero fastidio muscolare e abbiamo preferito farlo uscire, mi auguro non sia nulla di grave. Pessina? Lo conoscevo già da calciatore ai tempi dello Spezia e già a 20 anni era maturo. Lui è straordinario, è un competitivo, alza il livello della squadra e soprattutto sa fare le due fasi. Per me è sottovalutato considerando l'intelligenza calcistica".

"Purtroppo, quando ti trovi in queste posizioni di classifica, non hai obiettivi. Ma dobbiamo essere bravi a dare il massimo fino in fondo: un conto è finire quindicesimi e un conto è decimi. E lo dico anche per loro: bisogna alzare l'asticella e goderci questo momento che è bellissimo - aggiunge Palladino -. Questo dell'allenatore è il miglior mestiere del mondo".